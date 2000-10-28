Торговый павильон на бульваре Гагарина загорелся изнутри 14:55, 14 сентября 2018 г.



Торговый павильон ритуальных услуг полыхал сегодня ночью на бульваре Гагарина в Иркутске. Помещение загорелось изнутри. Сначала на место по тревожному сигналу приехала служба охраны. Снаружи видимых следов пожара не было. Но после того как сотрудники открыли дверь, пламя моментально распространилось.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного подразделения спасателей поступило в 04.20. К приезду пожарных огонь полностью охватил здание. Павильон выгорел на площади около 25 квадратных метров. Пострадавших нет. По факту пожара начали проверку.