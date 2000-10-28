Ремонт дороги привел к пробкам на Синюшиной горе 14:53, 14 сентября 2018 г.



Добраться до работы в Иркутске сегодня было сложно. Город встал в километровую пробку. Причиной затора послужили ремонтные работы на объездной дороге Университетский-Первомайский. Сейчас там проводят масштабную реконструкцию. Только автомобилистам такая стройка оказалась не по душе. Жители Шелехова, Синюшиной Горы и Первомайского попали на место назначения с большим опозданием.

Обстановка накалялась в общественном и личном транспорте. Особенно не повезло тем, кто ждал "скорую". Затрудненное движение транспортного потока не позволило медикам в срок оказать необходимую помощь. К полудню строители завершили текущие работы и движение транспорта восстановилось.