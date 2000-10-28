Детская комната открылась в Иркутском областном центре по борьбе со СПИД 20:55, 13 сентября 2018 г.



Первая в России детская комната для подростков с ВИЧ-инфекцией открылась в Иркутском областном центре по борьбе со СПИД. В проекте под названием "Открытый мир" специалисты оказывают психологическую помощь детям и их родителям.

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Вместо больничных стен - радужная цветовая палитра, вместо белых халатов - приветливые специалисты и аниматоры. Книги, раскраски, игры создают неформальную атмосферу, дети могут легко адаптироваться к условиям и почувствовать себя как дома. Сама идея у главного врача центра СПИД Юлии Плотниковой возникла год назад на закрытом молодёжном форуме, где подростки делились своими переживаниями. "И вот на этом форуме подростки рассказывали, с какими проблемами они сталкиваются в медицинских организациях. Мне стал понятен их запрос. И в этой связи, когда я уже произносила речь на этом форуме, я поняла, что у нас что-то должно такое родиться", - делится Юлия Плотникова, главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по ВИЧ-инфекции.

Европейская педиатрическая ассоциация "Пенто" рекомендовала сообщать детям о заболевании с 8 лет, чтобы ребёнок успел привыкнуть к этой мысли и без волнения вступал во взрослую жизнь. Участие в проекте " Открытый мир" приняли эксперты из Индии и британские специалисты. Задействованы педиатры, юристы, инфекционисты и психологи, они помогают детям преодолеть страх перед болезнью. "Помощь мы оказываем разную: по запросу врачей-педиатров, либо по запросу самих пациентов или родителей. Проводим групповые встречи. Подростки у нас собираются группами взаимопомощи, также у нас семейные консультации. Родители могут получить информацию, как помогать своим детям на разных этапах взросления. Если это индивидуальная работа - там по ситуации, какой ребенок, какой к нему подход. Это всё уже в индивидуальной работе", - говорит Разумовская Оксана, медицинский психолог.

Символом проекта стал оранжевый щенок, который, по мнению врачей, будет вселять надежду в дальнейшую счастливую жизнь ребёнка. В комнате смогут пройти реабилитацию дети от 8 до 17 лет, а их родители получат необходимые консультации.