Тополь упал на припаркованную машину в центре Иркутска 20:41, 13 сентября 2018 г.



Аварийный тополь. Дерево рухнуло на автомобиль в самом центре Иркутска. Владелец машины в этот момент находился в офисе и не подозревал, чем обернется для него обычная утренняя парковка.

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"Сработала сигнализация, один раз отключил - повторно сработала. Вышел, смотрю - уже лежит дерево. Если бы не моя машина, то это дерево упало бы в процессе движения на какую-либо другую машину", - рассказывает Василий Батюта, пострадавший.

Василий Батюта, как обычно, припарковал свой автомобиль напротив офиса. В Иркутске он в командировке и явно не ожидал неприятного сюрприза. В разгар рабочего дня на центральной улице с его "Тойтой" случилось ЧП. Аварийное дерево предательски рухнуло прямо на крышу "Камри", зацепив сети электропередач. "В отдел полиции поступило сообщение о том, что по данному адресу упало дерево, повредило автомобиль. С момента получения данного сообщения мы незамедлительно выехали на адрес, для того чтобы получить заявление и объяснение от данного гражданина. Также назначаем судебную экспертизу о причинении ущерба данному автомобилю, после чего он может обратиться в суд", - говорит Ростислав Шумский, участковый отдела полиции №5 МУ МВД "Иркутское".

Только получить выплату за испорченный автомобиль Василий не сможет. Его страховой полис не покрывает нанесенный ущерб. Как нам пояснили в администрации города, в этом случае вся ответственность переходит на владельца транспорта. Если дерево находится под наклоном более 35 градусов, то парковка под ним может обернуться неприятным происшествием. Сейчас в Иркутске остро стоит вопрос о замене аварийного зеленого фонда. "В осенний период текущего года будет проведена формовочная обрезка, в количестве 900 шт., и валка в количестве 200 шт. В настоящее время место происшествия полностью оцеплено, вызвана спасательно-аварийная служба г. Иркутска, и все работы по ликвидации последствий будут выполнены", - поясняет Марина Шевела, и.о. начальника департамента городской среды КГО администрации г. Иркутска.

Менять аварийный зеленый фонд в городе необходимо. Для этого разработаны специальные программы. Но снести все ветхие деревья в Иркутске за один сезон невозможно. А Василий вряд ли когда-нибудь захочет припарковаться под деревом. Любым.