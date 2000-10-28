Столетний юбилей отметил иркутянин Геннадий Трухин 20:34, 13 сентября 2018 г.



Он родился, когда в стране шла гражданская война. В годы Великой Отечественной ему было чуть больше 20. А сегодня он отмечает столетний юбилей.

Геннадий Трухин родился в 1918 году в Читинской области. Оттуда семья переехала в Иркутск. Во время войны он работал на Иркутском автомобильном заводе, готовил машины на фронт. Сейчас о существовании такого завода в областном центре уже никто и не помнит. А тогда он приносил огромную пользу. Юбиляр вспоминает: не сделав два автомобиля, никто из рабочих домой не уходил. После смены Трухин развозил хлеб в магазины и столовые. Кроме того, именно он утром и вечером привозил рабочих на завод. При этом очень рвался на фронт, были силы и желание. Начальство не отпускало. В тылу такие люди были особенно необходимы. "Повестка придет, у меня в военном билете была бронь, забронирован. Я отцеплю ее, меня сразу берут. Рабочих не привезли. Где Трухин? В армию взяли. Сразу раз-раз - и я уже во втором Иркутске. Тысяча человек, нас выстроили. Смотрю, бежит", - вспоминает Геннадий Трухин.

Догоняли и возвращали на завод, и так несколько раз. Сегодня Геннадий Иннокентьевич встречает гостей с улыбкой, он в отличном расположении духа, рассказывает истории. Поделился даже своим распорядком дня. "Читаю газеты, телевизор смотрю, лягу, усну, опять встал, ну сколько можно спать. Вот такие дела".

С поздравлениями сегодня, в столетний юбилей, пришли родственники, бывшие коллеги и представители администрации Иркутска. Даже президент России письмо прислал. И даже в сто лет Геннадий Иннокентьевич продолжает радовать и удивлять родных и близких общительностью и боевым характером.