Нужно ли запрещать гаджеты в школах? 18:06, 13 сентября 2018 г.



Гаджет-контроль. В России активно обсуждают: нужно ли школьникам запрещать носить с собой на уроки мобильные телефоны и планшеты? О роли и доле цифрового вмешательства в жизнь современных детей – наш сюжет.

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Третьеклассники школы №57 владеют гаджетами не хуже взрослых. В виртуальное пространство перекочевали почти все основные предметы: математика, русский язык, окружающий мир. "Особенно я люблю на компьютере рисовать, потому что это интересно, надо строить какие-нибудь предметы и какие-нибудь фигуры..." - делится Софья Шаравина, школьница.

Интерактивные учебники здесь ввели еще десять лет назад. Школа стала новатором в Иркутске. Сначала нетбуки, потом планшеты. В итоге все ученики начальных классов сели за парты с электронными помощниками. "Наша основная задача была в том, чтобы дать возможность использовать гаджеты именно в образовательных целях. Потому что это наша жизнь. Мы никуда от этого не денемся. И если мы детей научим не только сидеть в социальных сетях и использовать социальные сети, но и в том числе учиться, используя гаджеты, это будет очень хорошо", - считает Юлия Кудашкина, директор школы № 57 г. Иркутска.

Цифровые возможности помогают не только учиться, но и уменьшать влияние социальных сетей и других развлекательных интернет-порталов на ребенка, считают педагоги. Мера вынужденная. Вместо привычной детской суеты на школьных переменах все чаще статичная картина. "В разговорах нейропсихологов и психологов о вреде и пользе нет единого такого мнения. И те, и другие говорят о том, что есть ограничения, временные рамки для того, чтобы ребенок пользовался гаджетами дома, а потом умел пользоваться в школе. Вот таким вот образом. А запретить пользоваться гаджетами - это не возможно в наших сейчас реалиях", - говорит Наталья Труфанова, педагог-психолог Иркутского информационно-методического центра развития образования .

Грозит ли гаджет-контроль школам Приангарья? С одной стороны, есть опыт французской образовательной системы. Там приняли закон о запрете гаджетов для личного пользования в школах. С другой, предложение российских политиков: разрешить ученикам приносить на уроки цифровую технику не дороже пяти тысяч рублей. "Спорных моментов много", - говорит уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семёнова. - "Когда при возникновении какой-либо конфликтной ситуации вдруг вместо того, чтобы обеспечить вопрос вмешательства, предотвратить какие-то вещи, все с удовольствием снимают эпизод драки, эпизод конфликта, потом это все выкладывается. И тоже есть сторонники и противники".

В России закона о запрете гаджетов в школах нет. Однако регулировать цифровое вмешательство в учебный процесс могут непосредственно - в уставе учреждения или по договоренности с родителями.