Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Осинском районе 17:59, 13 сентября 2018 г.



Аварийную посадку совершил вертолет Иркутской санавиации в Осинском районе. На борту воздушного судна находились три бригады с врачами и несколько членов летного экипажа. В какой-то момент приборы вертолета Ми-8 стали подавать тревожные сигналы, и пилот принял решение совершить экстренную посадку недалеко от трассы. Никто из находящихся на борту не пострадал.

На место вылетел другой вертолет санавиации, который подобрал медперсонал, а после отправился на помощь больным. Известно, что авиакомпания "Ангара" буквально несколько дней назад выиграла контракт на помощь медикам. Вертолеты этой компании должны доставлять врачей в труднодоступные точки региона.