Эмир Кустурица закрыл "Звезды на Байкале" концертом под открытым небом 17:53, 13 сентября 2018 г.



Это уже история. В Иркутске на городской площади отыграли концерт Эмир Кустурица и его "The No Smoking Orchestra". Под снегом и ледяным ветром раздавались жаркие балканские мотивы. Так завершился XIII фестиваль "Звёзды на Байкале". Этот финал двухнедельного праздника уже можно назвать легендарным.

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Играют героически, под дождём, переходящим в снег, заглушая жаркими балканскими мелодиями порывы ледяного ветра. Наверное, даже ураган не стал бы преградой для этой встречи иркутян с легендой мирового кинематографа и большим другом России. Да, это закрытие фестиваля классической музыки в Иркутске. Так "Звёзды на Байкале" ещё не зажигали. Эмир Кустурица и музыканты его "некурящего" оркестра играют на площади в центре Иркутска - для всех. Эмир Кустурица влюбился в Сибирь. И, признаётся маэстро, родина иркутского друга Дениса Мацуева его теперь не отпустит. "Это особенный катарсис -играть в доме человека, который один из лучших музыкантов классической музыки. Я хочу построить дом здесь, на реке Ангаре. Мне очень понравилось, очень-очень. Потому что воздух, вода - самые важные элементы в человеческой жизни", - говорит Эмир Кустурица, режиссёр, музыкант.

"The No Smoking Orchestra” исполнил песни из киношедевров Кустурицы: "Жизнь как чудо", "Чёрная кошка, белый кот", "Андерграунд". Этот вечер уже называют историческим. Возможным его сделал Денис Мацуев, который каждую осень превращает Иркутск в музыкальную столицу мира, приглашая лучших исполнителей на берег священного озера. Открывал праздник Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России. На сцене музыкального театра блистали Ксения Раппопорт и Полина Осетинская, на благотворительном аукционе собрали 5 миллионов рублей на покупку музыкальных инструментов одарённым детям. Официально фестиваль закрыл Симфонический оркестр Татарстана под руководством давнего любимца иркутской публики - экспрессивного Александра Сладковского. Солировала в вечер закрытия оперная дива, народная артистка России Хибла Герзмава.

Денис Мацуев расстаётся с фестивалем с грустью. Улетать из родного города всегда непросто. Но, говорит маэстро, он уже готовится к 14-му фестивалю и расписывает программу 15-го. "Я абсолютно иркутянин, никуда это не делось. И я всегда говорил, что, может быть, фестиваль был изначально придуман в корыстных целях, чтобы почаще быть дома. Потрясающая атмосфера была в Братске на концерте моём сольном. Это нужно обязательно продолжать, расширять фестиваль, если будут рояли в наших регионах, в наших городах и области, я обязательно туда буду приезжать и привозить туда буду знаменитых музыкантов", - обещает Денис Мацуев, художественный руководитель фестиваля "Звёзды на Байкале".

Фестиваль простился с любимым городом. Но иркутянам точно будет что вспомнить морозной зимой.