Комиссия не приняла часть отремонтированных дорог в Иркутске 17:08, 13 сентября 2018 г.



Без замечаний не обошлось. В Иркутске заканчивается строительный сезон, а значит, время принимать дороги. Комиссия осматривает буквально каждый метр городских магистралей. Деньги на ремонт в этом году выделили немалые - это 1700 миллионов рублей. И качество ждут соответствующего. Но не везде подрядчикам удалось выполнить требования. Какие улицы придется переделывать?

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Объездная дорога Первомайский - Университетский. Один из самых масштабных дорожных проектов в Иркутске в этом году. Его стоимость - почти 60 млн рублей. Сейчас здесь перекладывают сети - их убирают с середины дороги на окраину. Тут появится дополнительная полоса, за ее счет разгрузится движение. На то, чтобы все привести в порядок, у подрядчика есть месяц. Срок окончания работ - пятнадцатое октября. В Иркутске из 35 объектов 22 уже завершены. Три улицы областного центра будут переделывать - там выявили нарушения. "На трех участках будет проводится перекладка, еще по ряду участков там не достигнуты показатели по уплотнению. Поэтому по ряду объектов работу подрядным организациям предстоит продолжить на следующий год. С таким качеством работу никто принимать не будет. Мы платим полновесный рубль, и мы должны добиться соответствующего качества", - говорит Руслан Болотов, председатель правительства Иркутской области.

Кроме того, в городе завершаются и работы по благоустройству. Самый крупный объект - Иерусалимская гора. Его благоустройство рассчитано на три года. Первый этап реконструкции здесь планируют завершить в октябре. На прогулочной площадке появятся памятные знаки разных конфессий, информационные стенды с именами людей, которые внесли свой вклад в развитие города. В порядок этим летом и осенью приводят и дворы Иркутских домов. В этом году благоустроили 213 придомовых территорий. Половина уже проходит приемку. "Сейчас основные работы по асфальту и бетонированию заканчиваются. Также установка малых архитектурных форм и детских площадок. В этом году успеваем все в срок. Общий объем финансирования - более полумиллиарда. Мы сохраняем темпы", - отмечает Елена Федорова, глава комитета городского обустройства г. Иркутска.

Программа "Комфортная городская среда" в Иркутске утверждена до 2022 года. Сейчас уже начинается проектирование и составление дизайн-проектов на следующий год. В этой работе активно участвуют жители.