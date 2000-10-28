Без горячей воды и тепла останутся жители ИВВАТУ в ближайшие недели 16:44, 13 сентября 2018 г.



Наступила осень - начинаем копать. В одном из районов Иркутска приступают к настолько масштабному ремонту, что без тепла и горячей воды рискуют остаться десятки домов и тысячи их жителей. Почему о ремонте задумались только сейчас?

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"Когда совсем холодно становится, мы ещё "ветродуйку" в коридор выставляем. То есть в каждой комнате у нас по обогревателю. Ребёнок спит в комнате, и возле кроватки мы, конечно, поставили обогреватель, чтобы ребёнку спалось тепло ночью". Не от хорошей жизни, а по необходимости. Находиться дома в семье Сергеевых без дополнительного тепла невозможно. Температура за окном стремится к нулю, а цифры в расчётках за электричество - в небо. Недавно в доме появилось объявление, что отопление и горячую воду включат не раньше 5 октября. При условии, что по всему Иркутску отопительный сезон стартует уже в понедельник. "У меня маленький ребёнок, ребёнку 1,5 года. Пока не знаю, видимо, опять это тазики, чайники, я не знаю - это кошмар какой-то будет. Опять же будем включать обогреватели, без конца мотать электроэнергию. За которую и так не три копейки платим", - возмущается Юлия Сергеева, житель дома №27 на ул. Ядринцева г. Иркутска.

Но проблема оказалась гораздо шире. Ближайший месяц без тепла и горячей воды рискует провести около десяти многоквартирных домов на территории бывшего ИВВАТУ. В этом году местные теплосети передали муниципалитету, при этом сети находятся в аварийном состоянии. "Но почему копать начали так поздно?" - возмущаются жильцы. В администрации пояснили: проект реконструкции долго проходил экспертизу. "Положительное заключение экспертизы мы получили в конце июля, и сразу же разместили его на аукцион. То есть 10 сентября мы заключили муниципальный контракт на выполнение данных работ. Объём работ - это замена 1,2 километра тепловой магистрали. По условиям контракта данные работы должны выполнить до 30 сентября. Мы сейчас сделаем обводную трубу, которая позволит запитать жителей горячей водой и теплом соответственно", - поясняет Дмитрий Анчукин, зам. председателя КГО администрации г. Иркутска.

Так что временное тепло в домах бывшего ИВВАТУ всё-таки появится, по крайней мере это обещают сделать. Ну а если необходимый ремонт откладывать на следующий сезон, не исключено, что уже этой зимой здесь могла бы произойти настоящая коммунальная катастрофа.