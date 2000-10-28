Спровоцировали ДТП и решили конфликт угоном чужой машины 16:02, 13 сентября 2018 г.



Подрезали на дороге и отняли автомобиль. Таким образом решили конфликт жители Ленинского района. Молодые люди, выезжая на главную дорогу, врезались в грузовик. В ходе разборки и выяснения причины ДТП водитель легкового Мерседеса ударил водителя грузовика, забрал у него ключи от машины и скрылся с места аварии на его авто.

Водитель грузовика позвонил в полицию. Буквально через несколько минут по навигационному устройству грузовик нашли в одном из дворов жилого дома. Там же обнаружили и злоумышленников. Их доставили в отдел полиции. Они были пьяны. Объяснить, что толкнуло их на такой поступок, молодые люди не смогли. Известно, что ранее они уже имели проблемы с законом и были судимы.