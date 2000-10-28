Заместитель председателя Правительства России посетил ИАПО 15:52, 13 сентября 2018 г.



На программу создания МС-21 до 2025 года потратят почти 500 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер Правительства России Юрий Борисов. С рабочим визитом он посетил Иркутский авиационный завод. Сейчас на этапе сборки два самолета. В одном из них уже идет монтаж систем. Работу должны полностью завершить до конца этого года. Два новейших лайнера российских разработчиков находятся на лётных испытаниях. И еще один - пятый - проходит статические проверки в Центральном аэрогидродинамическом институте в Подмосковье.

Напомним, специально для МС-21 создали новый двигатель. Сейчас он также испытывается. "Уже выполнено 65 полетов, в том числе на больших углах атаки и при сваливаниях. Они прошли успешно. До конца года запланировано еще 66 полетов. Это очень важный этап проекта. Сейчас необходимо обеспечить своевременное завершение сертификации МС-21. И осуществлять начало поставок серийных самолетов заказчикам, начиная с 2020 года", - говорит Юрий Борисов, заместитель председателя Правительства России.

На поставку новейших лайнеров сформирован стартовый портфель из 175 твердых заказов. Общий объем - 870 самолетов. Половина из них предназначена для российских авиакомпаний. Начать поставки заказчикам должны в 2020 году.