На "Кросс Наций" за один день зарегистрировались больше 1600 человек 14:52, 13 сентября 2018 г.



Массовый забег в Иркутске набирает обороты задолго до старта. Всего за один день на "Кросс Наций" заявилось больше 1600 человек. Одним из первых зарегистрировался бобслеист Алексей Негодайло. Студенты вузов областного центра, а также иркутские и шелеховские школьники также готовятся к забегу. Приём заявок продолжается, вы ещё можете успеть.

Старт на дистанции 4 км назначен на 11.00 15 сентября. Комиссия будет работать с 12 по 14 сентября с 09.00 до 17.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 81, тел.: 8 (3952) 33-64-79. Пройти регистрацию можно и в день соревнований, 15 сентября, с 8.30 до 10.00 часов на месте старта (у памятника Александру III).