В Бохане сгорело здание администрации 14:47, 13 сентября 2018 г.



Поджог называют самой вероятной причиной пожара в здании администрации в посёлке Бохан. Накануне деревянную постройку отключили от электричества из-за короткого замыкания. А сегодня около семи утра поступило сообщение о возгорании. Когда на место прибыли подразделения МЧС, горел первый этаж. Позже выяснилось, что пожар возник одновременно в нескольких местах. Огонь быстро разошёлся по пустотам деревянных перекрытий и утеплителю под металлической обшивкой.

Общая площадь составила около 400 квадратных метров. Кровля и потолочное перекрытие обрушились. Последствия разгула стихии устраняют до сих пор. На месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.