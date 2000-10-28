Арест виновнику аварии на объездной Ново-Ленино продлили на два месяца 14:41, 13 сентября 2018 г.



Виновника аварии на объездной Ново-Ленино в Иркутске оставят под стражей еще на два месяца. ДТП со смертельным исходом произошло в конце августа в Ленинском районе. Известно, что водитель Хонды, 30-летний молодой человек, двигался слишком быстро и потерял управление, в результате врезался в Мерседес, водитель которого, 20-летняя девушка, скончалась от полученных травм на месте.

Виновник тут же покинул место происшествия, вызвал такси на соседней заправке. Фото сбежавшего разместили в социальных сетях. Его позже задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности". Следующее судебное заседание назначено на 4 ноября.