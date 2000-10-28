Бабье лето в этом году отменили 14:36, 13 сентября 2018 г.



Погодный сюрприз явно подпортил настроение жителям региона сегодня утром. В Иркутской области выпал первый снег. Таких осадков люди не ждали. Ведь на дворе только середина сентября. Тем временем синоптики сообщили: бабьего лета скорее всего не будет. Сегодня снег будет идти до вечера, в ночь на пятницу температура воздуха опустится до минус семи градусов.

При этом на дорогах региона ввели режим повышенной готовности. Дорожники дежурят круглые сутки. Для обработки асфальтного покрытия заготовили песко-соляную смесь. Телефон диспетчера дорожной службы: 8 (3952) 29-21-39, 8 914 899-35-35.