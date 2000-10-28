Недавно отремонтированные дороги в Иркутске уже пришли в негодность 18:45, 12 сентября 2018 г.



Дороги есть, но асфальта нет. В Иркутске завершается строительный сезон. Только не на всех объектах ремонт выполнили качественно. Там, где дорожное полотно меняли буквально месяц назад, появились глубокие промоины. А покрытие прошлогодней давности превратилось в полосу препятствий. Почему так происходит и кто виноват?

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Улица Иосифа Уткина на пересечении с Декабрьских Событий в этом году подверглась комплексному ремонту. Здесь заменили дорожное полотно, нанесли разметку из термопластика, установили новые бордюры. Но это сделали напрасно. Подрядчик выполнил работы некачественно. Специальная комиссия отказалась принимать магистраль в таком виде. Участок необходимо переделать, причем до конца строительного сезона, а значит, времени осталось мало. От подобной реконструкции в первую очередь страдают автовладельцы и пешеходы.

Не блещет качеством и эта дорога, которую отремонтировали в прошлом году. Магистраль, что ведет на Кайскую гору, превратилась в полосу препятствий: образовались ямы и колеи. Но в мэрии спешат успокоить: покрытие сейчас на гарантии, поэтому подрядчик обязан содержать трассу в надлежащем виде. Именно трехлетнее обслуживание позволяет определить, как поведет себя асфальт и насколько добросовестно выполнили работы. "Подрядчику выдано предписание об устранении до конца сентября. То есть этот участок будет переделан, от бордюрного камня до осевой линии, полностью с восстановлением и разметкой", - говорит Андрей Пономарёв, начальник департамента дорожной деятельности администрации г. Иркутска.

Самая тяжелая ситуация на тех дорогах, где ремонт не проводили годами. Примером может послужить улица Воронежская. Здесь не только разбитый асфальт. Из-за несоответствия ширины участка часто случаются ДТП. Дорога пришла в негодность много лет назад - не помогает ни ямочный ремонт, ни усилия местных жителей. "Во время дождя, так как нет слива, здесь скапливается огромное количество воды, и машины, вплоть до того что проваливаются, отлетают бампера, номера теряют, и тому подобное. Мы своими силами как можем пытаемся поддерживаем этот участок".

Но ситуация на улице Воронежской скоро изменится. Как пояснили в администрации Иркутска, этот объект включили в федеральный проект "Безопасные и качественные дороги" на следующий год. Проектировщики уже делают замеры. Здесь проведут комплексное благоустройство и расширят проезжую часть.