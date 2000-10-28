Мэр Иркутска выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 18:37, 12 сентября 2018 г.



На четвертом Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступил мэр г. Иркутска Дмитрий Бердников. В своем докладе он поделился опытом города по формированию комфортной среды, рассказал об успешной реализации проекта по развитию застроенных территорий. Градоначальник отметил, что в Иркутске успешно проходит реновация культурного и архитектурного наследия. Это первый город в Сибири, где начали использовать комплексный подход при реконструкции деревянного центра.

Сохранение таких объектов - одна из ключевых задач на сегодня. "Сегодня у нас только в Иркутске разработан и только в Иркутске работает реновационный проект старого исторического центра по возрождению памятников и зданий, которые являются объектами культурного наследия, которых у нас более тысячи. И вы знаете, мы были пионерами в этом отношении. Там как раз предполагается комплексное участие и муниципалитета, и инвесторов, и субъектов федерации", - говорит Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

Помимо этого, в Иркутске ведут комплексное благоустройство по федеральным и муниципальным программам. Строят социальные объекты: школы, детские сады. Жители областного центра напрямую обращаются к городским властям с предложениями по реконструкции общественных пространств. Такое взаимодействие позволяет создать качественную и комфортную городскую среду.