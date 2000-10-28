Поменяли, но запустить не могут: почему жители Ангарска живут без лифтов? 18:33, 12 сентября 2018 г.



Без лифтов в своих домах остались жители части Ангарска. И причина - вовсе не технический сбой, а плановый капитальный ремонт. В зданиях 80-ых годов постройки нужно было заменить подъёмники. Новые лифты в многоэтажках действительно появились. Вот только воспользоваться ими невозможно.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

"Вот они лифты какие. Хорошенькие! Внешний вид нас устраивает. Ну всё хорошо! Причем уже три месяца они готовы полностью. Мы могли бы уже ездить на них. Но вот до сих пор мы только жалуемся". Можно стереть пальцы в надежде вызвать наконец лифт - он не трогается с места. В апреле жильцы многоэтажек радовались: в их доме меняют все подъемники! Не сказать, что старые уж сильно плохо работали. Но кто же будет отказываться от обновления? Заработать новые лифты должны были в июне. Сейчас середина сентября. "Я живу на шестом этаже. Но те люди, которые ещё выше, вынуждены лазить каждый день по этой лестничной площадке. Есть и инвалиды, которые плохо ходящие. Рядом со мной соседи - двое маленьких детей, один с коляской. Они не могут вытащить своих детей на прогулку, в детский сад", - рассказывает Наталья Давыдова, житель дома №13 мкр. №19 г. Ангарска.

Лифты простаивают, а жильцам приходится менять свои планы. В магазинах теперь берут меньше продуктов - тяжело донести объёмные сумки. А пожилые люди и вовсе стали реже выходить на улицу. Людмила Белых живёт на последнем этаже. Из-за неработающего лифта она не может выгулять свою собаку. Даже раз в день не всегда получается спуститься вниз. "Я раньше ходила три раза в день. Утром, потом в 12 часов дня, ещё и вечером ходила и сидела на лавочке", - делится Людмила Белых, житель дома №13 мкр. №19 Ангарска.

Без лифтов остался не только этот дом в 19 микрорайоне Ангарска. Когда начали отслеживать ситуацию, выяснилось: не работают 76 подъёмных машин. Подрядчик рассказал: свою работу он выполнил. Теперь вопросы к другим организациям. "У нас определенные трения как с Фондом капитального ремонта, так и с администрацией нашей ангарской городской. Но тем не менее, мы всё благополучно преодолели. Документация по лифтам выполненным передана в управляющую компанию, сейчас их задача - зарегистрировать в органах Ростехнадзора, и ничего не мешает ими пользоваться на данный момент", - говорит Олег Хамуляк, директор компании-подрядчика.

Затяжная замена лифтов стала поводом для обсуждений и в местной думе. Депутаты направили жалобу в областную прокуратуру на некачественный ремонт. Обратиться туда же посоветовали и местным жителям. "Получила ответ следующего характера. Не ответ, а то, что они наше заявление перенаправили в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Что там, какой там ответ будет - непонятно", - комментирует Татьяна Качесова, помощник депутата думы г. Ангарска.

Жильцы многоэтажек от такой чехарды в документах уже устали. Без лифтов с каждым днем труднее. А скоро с дач и садовых участков вернутся пенсионеры, и обстановка ещё больше накалится. Если вопрос не решат в ближайшее время, ангарчане отправятся в Иркутск - митинговать у серого дома.