Сотрудничество с Китаем будет расширять Иркутская область 18:00, 12 сентября 2018 г.



Иркутская область будет расширять сотрудничество с Китаем. Об этом на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, заявил губернатор региона Сергей Левченко. Он выступил на круглом столе с участием делегаций регионов России и Китая. Кроме того, провел ряд переговоров и встречу с представителями провинции Шаньдун. Ее глава отметил, что самые перспективные отрасли для сотрудничества с Иркутской областью - туризм, наука и образование, а также машиностроение.

Сергей Левченко в ответ указал, что начать совместную работу необходимо именно с научной сферы, в перспективе расширяя направления. У нашего региона большой опыт взаимного обмена с другими провинциями КНР. "Мы в 2017 году по сравнению с 2016 увеличили на 38% взаимный товарооборот, а в этом году в первой половине года он выше, чем в 2017-ом, уже больше чем на 50%. Поэтому наш уровень товарооборота выше, чем в среднем по России", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Кроме того, на Восточном экономическом форуме губернатор Иркутской области принял участие в бизнес-диалоге "Россия-Япония", а также в пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей", где выступили главы государств - России, Китая, Монголии, Японии и Республики Кореи.