Проблема с душком: содержимое канализации целого микрорайона течет в соседнее садоводство 17:55, 12 сентября 2018 г.



Уехали из города в надежде на лесной воздух, но получили совсем другие ароматы. Жители дачного поселка "Медицинский городок" стараются лишний раз не открывать окна. Вблизи журчат ручьи, вот только их содержимое совсем не радует.

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Коллектор переполнен, и отходы текут через край. Так работает канализация микрорайона Пушкино в Иркутском районе. Но страдают от этого больше всего жители ДНТ "Медицинский городок", ведь утечка - на их территории. "Сливают фекалии, прямо на территории "Медицинского городка". Без всякого разрешения и без всякого оборудования. Эти нечистоты, они бегут сюда, в поселок, попадают в ручей, переходя в Каю. Характерный запах, люди недовольны. Никак не вывозится, вот видите, оно наполняется, бежит, все попадает в грунт", - показывает Денис Тетенькин, житель ДНТ "Медицинский городок".

Люди писали жалобу в стройнадзор, но там оснований для внеплановой проверки не нашли. После обратились в природоохрану. Её специалисты всё-таки выявили нарушения водного законодательства. Теперь ищут виновных, их оштрафуют и заставят устранить проблему. Но пока идёт время, всё содержимое канализации беспрепятственно бежит в реку. Летом в реке Кая обычно купаются дети. Но теперь об отдыхе здесь не может быть и речи. Жителям даже не хочется выходить из дома. После нашего запроса на место оперативно выехала спецтехника. Фекальные массы откачивали всю ночь. Только этих мер хватит ненадолго. Через несколько дней коллектор снова наполнится, и проблема напомнит о себе не только неприятным запахом.