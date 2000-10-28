Перевозчика для санавиации Иркутской области определили 17:51, 12 сентября 2018 г.



У санавиации Иркутской области теперь есть перевозчик. Аукцион выиграла авиакомпания "Ангара". Базы для воздушных судов будут располагаться в Киренске и Иркутске. Общая стоимость контракта - почти 60 миллионов рублей. Информацию о результатах аукциона разместили на сайте госзакупок. В конкурсе участвовал один поставщик. Замечания со стороны Минздрава нет.

В феврале этого года Центр медицины катастроф расторг договор с авиакомпанией «Скол» из-за невыполнения обязательств. Подрядчик шесть раз не вылетел к людям, которые нуждались в экстренной медицинской помощи. Перевозчик подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу, ведомство встало на его сторону. Но арбитражный суд отменил это решение.