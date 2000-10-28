Уголовное дело завели на министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду 17:48, 12 сентября 2018 г.



Министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщила прокуратура региона. Поводом для внимания ведомства стало дело о санитарной вырубке в заказнике "Туколонь". Там вместо выборочной рубки провели сплошную. Специалисты тогда насчитали почти миллиард ущерба.

По данным Байкальской природоохранной прокуратуры, уничтожили лес на 116 гектарах, а планировали еще больше. Под спил должны были пойти 600 гектаров. Летом арестовали зама Сергея Шеверды, также по делу проходят сотрудники Рослесозащиты и Казачинско-Ленского лесхоза.