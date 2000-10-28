В помощь лесной промышленности: международная выставка открылась в Иркутске 19:30, 11 сентября 2018 г.



Использовать европейские навыки организации и продвижения выставок лесной промышленности. С таким предложением приехали в Иркутск представители зарубежной компании "Дойче Мессе". Сейчас одна из ключевых мировых тенденций - сохранение лесных массивов. Как выглядит лес, смотрят по специальным снимкам с земли и из космоса. Это помогает определить, насколько здоровы деревья.

На международной выставке "SibWoodExpo" хедлайнеры из Германии совместно с представителями регионального правительства обсудили развитие новых технологий в сфере лесного хозяйства: переработки древесных отходов, производства топлива в Иркутской области. "Имея такой колоссальный ресурс, как у нас в субъектах, не использовать его рационально, с использованием последних достижений в науке, в технике - это было бы абсолютно неправильно. Работа в этом направлении ведется, но нам нужен мировой опыт", - отметил Руслан Болотов, председатель правительства Иркутской области. "Сегодня здесь представлены как более крупные, так и менее крупные компании, с теми предложениями, которые актуальны именно для наших лесопереработчиков. И с той продукцией, которую можно, собственно говоря, производить из того, что есть на сегодняшний день", - говорит Андрей Шаповалов, организатор выставки "SibWoodExpo".

Представители лесного бизнеса из России, Китая, Швеции, Эстонии и Австрии продемонстрировали новейшее оборудование для деревообработки. На уличной площадке выставки "SibWoodExpo" представлена современная техника для лесозаготовки. Выставка продлится до 14 сентября.