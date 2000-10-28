Тепло в дома Иркутска придет к концу сентября 19:28, 11 сентября 2018 г.



Отопительный сезон в Иркутске стартует 17 сентября. Пока ежесуточная температура воздуха еще на плюсовых отметках. Запуск тепла пройдет поэтапно: первыми подключат социальные учреждения - это детские сады, школы и больницы. Затем приступят к подключению многоквартирных домов. Котельные областного центра готовы более чем на 90%. Об этом на традиционном заседании о подготовке к отопительному сезону доложили мэру Иркутска Дмитрию Бердникову представители ресурсоснабжающих организаций.

В свою очередь глава города отметил, что темпы подготовки к холодам в этом году выше, чем в предыдущем. "В очередной раз ко всем вам обращаюсь, чтобы зимой по минимуму нареканий со стороны жителей и администрации. Давайте вместе работать на благо наших жителей. Усилим качество, особенно в зимний период. Есть подвижки, но есть еще над чем работать", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

К отопительному сезону готовились тщательно. Произвели замену 30 километров тепловых сетей, а также сетей водоотведения и электроснабжения. Отремонтировали 20 насосных станций. На особом контроле - территории военных городков. В бывшем ИВВАИУ и микрорайоне Зеленом провели ремонт сетей теплоснабжения. Коммунальщики обязуются провести отопительный сезон без срывов и чрезвычайных ситуаций.