Кинофестиваль "Человек и природа" откроют в Иркутске 21 сентября 18:49, 11 сентября 2018 г.



Лучшие документальные и игровые фильмы покажут в Иркутске. 21 сентября в городе откроют 17-ый Байкальский международный кинофестиваль имени Валентина Распутина "Человек и природа". В этом году награды форума вручат сразу в пяти номинациях: документальное, игровое, научно-популярное кино, также выберут лучший полнокупольный фильм и социально-экологический ролик. Старт фестивалю даст его президент - прославленный режиссёр-документалист Сергей Мирошниченко.

По традиции вход на все киносеансы свободный, кроме полнокупольных фильмов - их можно увидеть в иркутском планетарии. Картины покажут в Доме кино и кинотеатре "Звёздный". На нынешний фестиваль заявки подали 624 режиссёра из 45 стран. В конкурсную программу вошла 41 картина. Ещё 12 лент покажут вне конкурса. Все фильмы - мирового уровня, - подчёркивают организаторы кинопраздника. "Когда мы занимались отбором, для нас было очень важно найти то соотношение, как у нас в названии - "Человек и природа". И нам нужно сделать так, чтобы каждый из этих фильмов отвечал сочетанию этих слов. Некоторые фильмы сугубо экологической тематики, они рассказывают о проблемах, которые происходят на земле. И некоторые фильмы рассказывают о том, как человек, сталкиваясь с природой, узнаёт самого себя лучше", - говорит Анастасия Зверькова, режиссёр, сценарист.

Откроется фестиваль фильмом "Облепиховое лето" режиссёра Виктора Алфёрова. Это картина о последних годах жизни драматурга Александра Вампилова, роль которого сыграл Андрей Мерзликин. Часть съёмок картины проходила на Байкале. К слову, с артистом и всей съёмочной группой фильма можно будет пообщаться на творческой встрече. Подробная программа в течение недели появится на сайте фестиваля.