Открытый чемпионат и первенство Иркутской области по конкуру и выездке стартовали 18:40, 11 сентября 2018 г.



Яркие танцы под дождливым небом. В фонде Тихомировых проводят открытый чемпионат и первенство региона по конкуру и выездке. Это последние выезды перед долгой зимой, поэтому спортсмены не только отрабатывают свою программу, но и проводят выступление с элементами шоу.

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В холодной Сибири льет дождь и всего десять градусов тепла, но на манеж как будто ненадолго вернулось лето. В ярких нарядах здесь выступает Королева Драконов и Испанка. Варвара Шалина хоть и не хозяйка коня по имени Фебос, но дуэтом с ним выступает не первый раз. Вместе занимали призовые места в Новосибирске и на региональных первенствах, вместе исполняют сразу несколько номеров и сегодня. Горячий южный образ для выступления Варвара выбрала, ориентируясь в том числе на характер и внешний вид лошади.

- Образ "испанка". Это просто очень подходит коню, так как он вороной мерин, орловский рысак, и ему очень идут такие пышные наряды.

- И характер у него соответствующий?

- Да, ну вы видите - он не любит стоять.

Мастерство в дисциплинах "конкур", "выездка", "троеборье" показывают наездники из разных уголков региона - это Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Иркутск и Иркутский район. Некоторых четвероногих спортсменов сегодня пришлось настраивать на нужный лад: не все любят дождь и ветер. Но старты из-за погоды практически никогда не отменяют. Тем более зимой у всадников из нашего региона нет возможности выступать - они проводят только короткие тренировки. "Последние соревнования у нас обычно в октябре месяце - и уже грунт, уже нет возможности на грунте работать. К сожалению, у нас в области нет манежа крытого. Везде, во всех клубах, начиная с Красноярского края, есть крытые манежи. И тренировочный процесс не прекращается", - отмечает Анастасия Тихомирова, судья соревнований.

Но, видимо, чем суровее условия, тем ярче выступления и клички у животных. На манеже рядом с обычными Грозой и Акварелью сегодня выступали Маркиз де Франт, Бейлис фон Зевс и даже Абсент. Тренеры говорят: пик карьеры лошади - с десяти до четырнадцати лет. Тогда и опыт есть, и ум, и идеально получаются, например, такие дисциплины, как кюр - совместный танец всадника и коня.

Официальная закрытия церемония игр состоится в субботу. Будет разыгран в том числе и кубок губернатора Иркутской области, а также начислены баллы каждому спортсмену в личный зачет.