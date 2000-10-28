Дети вышли на дороги Иркутска учить водителей вежливости 17:27, 11 сентября 2018 г.



Рассказать взрослым о правилах дорожного движения и взаимовежливости. С этой целью вышли участники акции "За культуру безопасности на дорогах". Масштабное общегородское мероприятие началось сегодня в Правобережном и Свердловском районах Иркутска. Школьники с первого по одиннадцатый класс в сопровождении сотрудников ГИБДД вручали листовки автомобилистам, рассказывали о том, как важно соблюдать правила. От этого может зависеть жизнь.

Школьники дежурят в районе пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Такая акция для них это еще и возможность познакомиться с работой сотрудников Госавтоинспекции.