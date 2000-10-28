На первенстве мира по грэпплингу иркутяне завоевали четыре медали 17:16, 11 сентября 2018 г.



Четыре медали завоевали иркутские борцы на первенстве мира по грэпплингу. На соревнования в Астане приехали больше 800 спортсменов из 20 стран мира. Валерия Шувалова удостоилась "золота" и "серебра" среди девушек 16-17 лет в категории до 60 килограммов. Две медали также завоевал Герман Котляров. Он выступал в категории до 58 килограммов среди юниоров.

Теперь спортсменов ждёт заслуженный отдых. А после он начнут готовиться к первенству Сибири по джиу-джитсу. Затем борцов ждёт чемпионат России и отбор на международные соревнования.