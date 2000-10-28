Знаки "инвалид" нового образца начали выдавать в Иркутской области 17:07, 11 сентября 2018 г.



Знак "инвалид" - только для людей с ограниченными возможностями здоровья. До сих пор наклейку с сидящим в кресле человечком мог приобрести любой желающий. И пользовались привилегиями не только те, кому положено по закону. Теперь ситуация должна изменится.

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Первый экземпляр знака, который теперь должен быть на автомобилях людей с инвалидностью, готов к применению. Его обладатель - Наталья Залищук - инвалид по зрению, передвигается по городу только с сопровождающими. Если едет на машине, то с мужем или с сыном за рулем. "Наталья Владимировна, вы получаете знак "Инвалид" - это знак индивидуального использования. Он может быть использован на любом автомобиле, в котором вы передвигаетесь".

Знак, которым пока все еще отмечены автомобили инвалидов, опознавательный. Купить его может кто угодно и где угодно. В том числе человек, который инвалидом не является. А знак ему не помешает, например, для парковки на местах предназначенных исключительно для людей с ограниченными возможностями здоровья. "В ходе контрольно-надзорной деятельности сотрудниками Госавтоинспекции не раз выявлялись факты нарушения ПДД в части постановки транспортного средства на места для инвалидов", - говорит Антон Куриленко, начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г.Иркутску.

С 4 сентября в силу вступил приказ министерства труда. Он говорит , что право на соответствующий знак имеют только люди с инвалидностью. Теперь это документ. Он содержит именные, адресные сведения, также сроки использования знака. "Теперь этот знак может использоваться всеми категориями инвалидов 1-ой,2-ой,3-ей степени группы и детьми-инвалидами. Он индивидуальный, не закреплен за конкретной машиной. Можно использовать и на такси, и на личном транспорте, если также соседи, друзья помогают человеку передвигаться, точно так же он может использоваться", - рассказывает Наталья Рыбченко, руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области.

В ближайшее время все, кто имеет любую группу инвалидности, может подать заявление на получение документа в бюро медико-социальной экспертизы.