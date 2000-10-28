Государство собирается контролировать, сколько кредитов берут граждане 16:09, 11 сентября 2018 г.



Доллар и евро преодолели так называемую психологическую отметку. Американскую валюту уже не купишь дешевле, чем за 70 рублей, а евро уже штурмует цену в 82 рубля. В море финансов снова шторм, и Центробанк задумался, как не позволить простым людям сесть на мель. Что придумали власти, чтобы спасти нас от самих себя?

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Пока ещё можно взять кредит когда захочется, и практически сколько угодно. Но скоро аппетиты россиян искусственно ограничат. Людей защитят от необдуманных финансовых действий. В Госдуме планируют ограничить число кредитов в одни руки. Планку установят на отметке в половину доходов семьи в месяц. И нередко встретишь человека, у которого далеко не по два-три займа. "Встречались случаи, что у человека и 30 кредитов, в том числе микрозаймы. То есть 20 кредитов в банке и 10 микрозаймов. ++ Порой бывает так, что долговая нагрузка превышает доход ежемесячный. То есть человек строит свою финансовую пирамиду, свою личную финансовую пирамиду - он берёт одни кредиты на погашение других кредитов и так далее. Пока ему просто уже не перестают одобрять", - рассказывает Тимофей Козупеев, директор фирмы по банкротству физических лиц.

Сейчас каждая семья в стране в среднем должна банкам по 235 тысяч рублей. За год этот показатель вырос на 20%. При этом в Иркутской области показатель закредитованности населения выше среднероссийского на 38%. Хуже дела только в Чувашии, Калмыкии и Туве.

- Не берём никогда кредитов. Потом такие проценты отдаёшь, в 2-3 раза больше, чем взял. Потому что наслышана от друзей, сколько они переплачивают. Как-то стараемся на свои деньги.

- Смотря в каких ситуациях, бывает, что и очень выгодно. Например, кредит на обучение ребёнка. Взяли, заплатили и потом частями возвращаем, а дитё учится спокойно 5 лет.

Теперь брать кредиты россияне будут под контролем государства. Правда, у инициативы есть и большой минус. В поисках заёмных средств люди пойдут за деньгами "налево". То есть будут брать в долг у сомнительных фирм и на заведомо кабальных условиях. А значит, граждане погрузятся в ещё более глубокую долговую яму.