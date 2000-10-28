5-ый Советский переулок благоустроили в Иркутске 16:01, 11 сентября 2018 г.



Новый асфальтированный участок соединит частный сектор с основной улицей и объездной дорогой в Ново-Ленино. Речь идет о 5-ом Советском переулке. Там по инициативе мэра Дмитрия Бердникова провели масштабные работы по благоустройству. Ремонт выполнили в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".

На протяжении полутора километров вместо старой гравийки уложили новый асфальт, нанесли разметку. С двух сторон появились тротуары, а также остановочные пункты. В ближайшее время по переулку впервые начнет курсировать общественный транспорт. Этого жители частного сектора ждали давно, помог им в решении этого вопроса депутат Виталий Матвийчук. "Теперь мы планируем запустить автобус по 5-му Советскому переулку, чтобы жители не шли пешком, а ехали комфортно на автобусе", - отметил Виталий Матвийчук, депутат думы г. Иркутска.

"Устройство новых тротуаров - 2,5 тысячи квадратных метров здесь положено. Нанесена новая разметка термопластиком. Сделаны автобусные карманы, сделаны также пешеходные переходы, установлены новые знаки. Работы завершены. Сейчас в данный момент ведется приемка, то есть обмеры, лабораторные испытания", - говорит Андрей Пономарев, начальник департамента дорожной деятельности администрации г. Иркутска.

Приостановить работы пришлось лишь на маленьком участке переулка - от улицы Рабоче-Крестьянской до улицы Павла Красильникова. Там будут прокладывать линии центрального отопления к школе №45, которая много лет обогревалась угольной котельной. А когда коммунальщики завершат все работы, то и этот участок планируют благоустроить.