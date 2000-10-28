"Кросс наций - 2018" соберет участников 15 сентября 15:26, 11 сентября 2018 г.



Любителей бега ждет самое массовое спортивное событие осени: "Кросс Нации-2018". Традиционный забег пройдет в субботу по всей России. Участников ждут дистанции в четыре, шесть, восемь, 12 километров, забег для детей от пяти до девяти лет, а также VIP-забег на 1000 метров. Старт кросса в Иркутске на четыре километра от памятника Александру III, дальше спортсмены пробегут по улицам Карла Маркса, 5 Армии, Чкалова и бульвару Гагарина.

А VIP - забег и забеги на более длинные дистанции пройдут по набережной реки Ангары. Старт и финиш также у памятника Александру III. "Традиционно это будет праздник спорта, бега. Всех возрастов, всех поколений, любителей здорового образа жизни. Поэтому я приглашаю всех любителей спорта, болельщиков, просто неравнодушных к здоровому образу жизни, в субботу к памятнику Александру III, начало мероприятия в 10.00, начало первого забега в 11.00", - говорит Илья Резник, министр спорта Иркутской области.

Организаторы ожидают, что в забеге примут участие более шести тысяч человек.