Научно-образовательный центр мирового уровня создадут в Иркутске 14:56, 11 сентября 2018 г.



Научно-образовательный центр "Байкал" планируют создать в Иркутской области. Всего по России подобных площадок мирового уровня будет 15. Запустить масштабный проект в нашем регионе планируют к 2024 году. Ядром центра станут иркутские университеты и институты СО РАН. Также планируют открыть лицей естественных и физико-математических наук, центр водных ресурсов и международный центр.

Разместить всё это предполагают на побережье Чертугеевского залива, откуда есть прямой доступ как к аэропорту, так и к Байкалу. Там построят кампусы, конференц-холл, бизнес-центр, концертный зал, центр обработки данных, спортивный комплекс и другие объекты. "Мало кто знает, но Иркутская область в средине прошлого века могла разместить на своей территории Академгородок такого же масштаба, как в Новосибирске. Вот программа создания научно-образовательных центов, которая сейчас запускается на федеральном уровне - это такого же уровня проект. И создание научно-образовательного центра, это, конечно, залог успешного развития экономики Иркутской области на десятки лет вперед", - отметил Олег Севрюков, генеральный директор Корпорации развития Иркутской области.

У каждого научно-образовательного центра в стране будет своя специализация. Она зависит от специфики конкретного региона - его возможностей, ресурсов и развития промышленности. Так регионы будут дополнять друг друга. Аналитики отмечают: в Иркутской области много направлений развития, например, научная сеть и перспективные университеты.