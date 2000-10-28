Стена школы рухнула в селе Уян Куйтунского района 14:53, 11 сентября 2018 г.



В селе Уян Куйтунского района рухнула стена местной школы. Часть здания обрушилась сегодня около девяти утра. Никто из детей и учителей не пострадал. Всех эвакуировали, учеников распустили по домам. Разрушенное крыло перекрыли. Обрушение стены в переходе, соединявшем два крыла здания школы в селе Уян, произошло из-за разрушения поддерживающей колонны, после этого просели плиты перекрытия.

По информации администрации учебного заведения, эта часть здания признана аварийной с декабря 2009 года. Она не использовалась и была закрыта для доступа. Местные жители не раз обращались в администрацию региона с просьбой реконструировать пролет в здании. Сейчас в школе работает специальная комиссия.