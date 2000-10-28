Минивен столкнулся с туристическим автобусом в Иркутске 14:51, 11 сентября 2018 г.



Водитель минивена погиб при столкновении с туристическим автобусом. Авария произошла на перекрестке улиц Баррикад и Ушаковской в Иркутске. По предварительным данным, водитель за рулем "Тойоты" проигнорировал знак "Уступи дорогу" и столкнулся с автобусом. Удар был такой силы, что минивен практически смяло. Находившийся за рулём мужчина погиб на месте.

В аварии также пострадали десять человек. Восемь из них получили легкие травмы, в госпитализации не нуждаются. Один человек в больнице, его состояние оценивают как средней степени тяжести. Еще одному медпомощь оказали на месте.