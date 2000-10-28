День рождения отметил микрорайон Первомайский 18:22, 07 сентября 2018 г.



Александр Вампилов играет ключевую роль не только в культурной жизни Иркутска. В микрорайоне Первомайском в честь известного драматурга названы улица и прогулочный сквер. Этот район отметил 39 лет со дня основания. Именно здесь появились первые высотки. Сюда из ветхих домов исторического центра переселяли горожан в современные здания. Жители называют Первомайский тихим и спокойным.

Отметить день рождения своего микрорайона собрались сотни иркутян. Самых активных наградили грамотами и благодарственными письмами. Поздравили первомайцев депутат городской думы Василий Донских и мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Градоначальник сказал, что отмечать именины районов стало традицией. "День микрорайона Первомайский - это один из тех праздников, которые уже стали традицией у нас в городе. Люди собираются, отмечают день рождения своего района, общаются, подводят какие-то итоги, это действительно еще один показатель активности наших граждан. Это здорово. Посмотрите, сколько сегодня эмоций", - говорит Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

"Идет планово и благоустройство, и ремонт площадок, и строительство новых площадок - на 2019 год. Где-то есть и внеплановые, где-то и внебюждетные средства вкладываем", - отмечает Василий Донских, депутат думы г. Иркутска

Развитие микрорайона продолжат и в следующем году. В планах - комплексно благоустроить дворы.