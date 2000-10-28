Нагрудные знаки к почетной грамоте Заксобрания вручили жителям области 17:48, 07 сентября 2018 г.



Всю жизнь учила детей, а в 92 года сдала нормы ГТО на золотой значок. Иркутянка Вера Тетерина сегодня получила нагрудный знак к почетной грамоте Законодательного собрания области из рук его председателя Сергея Брилки. Несколько десятилетий она преподавала математику, была директором школы. Имеет значок отличника народного просвещения и награды за работу в военные годы. А еще поддерживает спортивную форму. Метание в цель, скандинавская ходьба, наклоны, стрельба - все нормативы ГТО выполняет на отлично.

Вера Тетерина говорит, что главный секрет долголетия, острого ума и хорошей спортивной формы - труд и оптимизм в любом возрасте: "Сейчас я живу в доме ветеранов, стараюсь во всех мероприятиях дома участвовать. В хоре пою, учу стихи - со сцены рассказываю. Все, что могу, во всех мероприятиях участвую. Ну а этот значок для меня очень много значит. Красивый знак, и я буду носить его с гордостью".

Также нагрудные знаки получили выдающиеся медики, военные, юристы, общественные деятели и работники искусства. Все, кто когда-либо был награжден почетной грамотой Законодательного собрания. Саму награду учредили еще в 2006 году. С тех пор ее получили почти 800 жителей региона. Обладатели почетной грамоты имеют право на получение статуса "Ветерана труда Иркутской области", что предусматривает целый ряд льгот.