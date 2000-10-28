Иркутянка не заметила пожар в собственной квартире 17:36, 07 сентября 2018 г.



Жительница Иркутска очень удивилась, когда в её дверь постучали спасатели. Оказалось, что в одной из комнат её квартиры горит кровать. Причём так сильно, что в дыму был весь подъезд четырёхэтажного дома на улице Гоголя. Десять человек эвакуировали.

Хозяйка просторной квартиры не пострадала лишь потому, что была в дальней комнате. А вот очаг возгорания обнаружили в помещении, которое женщина сдавала в аренду. Вся комната была завалена окурками. Вероятнее всего, именно из-за непотушенной сигареты произошёл пожар.