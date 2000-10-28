Молоко с детской молочной кухни Иркутска перестало открываться 15:52, 07 сентября 2018 г.



Закрутили не по-детски. В нашу редакцию поступила необычная жалоба на продукцию "Детской молочной кухни" Иркутска. Люди жалуются на то, что не могут добраться до содержимого некоторых бутылок. Проблема оказалась не такой забавной, как кажется на первый взгляд. На помощь молодым мамам пришли наши корреспонденты.

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"Я мужа, конечно, жду. Ну или ножом, а когда и ножом не получается отковырнуть, тогда дырку в боку делаю". Разрезают ножом, рассверливают дрелью, делают отверстия в бутылке. Эта пробка иркутским мамам оказалась не по зубам. Крышки просто перестали отвинчиваться, какие бы усилия ни прилагали люди. Молоко из детской молочной кухни перестало быть доступным с июня, когда пробки на бутылках поменяли цвет. И сразу полился поток жалоб от потребителей.

- То есть вы, если люди приходят, просто меняете молоко?

- Ну если никак не могут открыть, что поделаешь?

- И много вам возвращают?

- Бутылок по 10 в день возвращают.

Попытались открыть бутылку и мы. Тоже безуспешно. Пришлось прибегнуть к помощи более сильных людей. Обратились в фитнес-клуб. Выбрали самого опытного спортсмена с 15-летним стажем.

- Да, сложно.

- А в чём трудность, можете описать?

- Проскальзывает и слишком запаяна пробка. То есть нет насечек, которые позволяют всё это открутить. Можно попробовать через какой-нибудь... футболку, например.

- Скажите, простой домохозяйке реально открыть?

- Я думаю, нет, будет очень сложно.

Как пояснили в детской молочной кухне, они ежедневно выпускают свыше тонны молока. Проблеме неоткрывающихся пробок вчера посвятили специальное совещание инженеров и технологов. И решили вовсе отказаться от такой упаковки. То есть вернуть производителю около трёх тысяч синих крышек. "Поставщик по ошибке нам - поставляет который нам пробку - привёз трёхкомпонентную. Вот вы обратите внимание, внутри у неё находится мембрана. Разливается молоко, оно тёплым разливается. Соответственно, закрутили, поставили в холодильник - начинает сужаться, создаётся вакуум. И вот эта мембрана, которая внутри находится, она прилипает к горлышку бутылки. Мы связались с поставщиком, срочно заменили эту пробку, выставили ему претензию по этому вопросу", - поясняет Владимир Власов, директор "Детской молочной кухни" г. Иркутска.

Сейчас пришли новые пробки без злополучной мембраны. И уже с завтрашнего дня молоко будет открываться, пообещал директор молочной кухни. И ему тоже мы дали попробовать открыть бутылку. Пробка начальника испугалась и поддалась. Кстати, был ещё один человек из фитнес-клуба, который победил несговорчивую тару. Правда, ценой травмы.