Трое иркутских дзюдоистов вошли в состав сборной России 14:57, 07 сентября 2018 г.



Три спортсмена из Иркутской области вошли в состав сборной России по дзюдо. В первенстве Европы среди юниоров до 21 года наши спортсмены будут представлять Россию в двух весовых категориях. Рамазан Абдулаев выступит в весовой категории 60 кг. В весе 66 кг российскую команду будут представлять Махмадбек Махмадбеков и Мурад Чопанов.

В июне 2018 года Рамазан Абдулаев стал победителем Кубка Европы по дзюдо в Лейбнице, в Австрии. В июле текущего года Махмадбек Махмадбеков завоевал золотую медаль, а Мурад Чопанов выиграл серебряную медаль на юниорском Кубке Европы в Чехии. Первенство Европы пройдет в Софии, в Болгарии с 12 по 16 сентября.