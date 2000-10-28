"Зенит" встретился с "Сахалином" в рамках турнира ОЛИМП 14:54, 07 сентября 2018 г.



Чемпион "Востока" не покорен. 6 сентября Иркутский "Зенит" в рамках турнира "ОЛИМП - Первенство России по футболу" встречался с действующим чемпионом зоны "Восток" - командой из Южно-Сахалинска. Матч состоялся на поле соперников. Первый тайм оказался нерезультативным. Но уже во втором "Сахалин" трижды покорил ворота "Зенита".

Разгромная победа хозяев со счетом 3:0. Турнирная таблица после шести игр: "Иртыш" и "Сахалин" делят первое место, иркутяне пока на третьем. 9 сентября состоится матч второго дивизиона. Игроки иркутского "Зенита" едут в Новосибирск, там состоится игра с командой "Сибирь-2".