"Байкал-Энергия" проводит матчи в Швеции 14:51, 07 сентября 2018 г.



Хоккеисты "Байкал-Энергии" сегодня сыграют на шведском льду с местным "Грипеном". Международный товарищеский матч состоится в час ночи по иркутскому времени. 11 сентября бело-синие сыграют с ещё одной шведской командой "Вилла". А 13 сентября - снова с "Грипеном". В город Венерсборг, на большой лёд, "Байкал-Энергия" приехала ещё 3 сентября. Там хоккеисты пробудут до конца следующей недели. А затем отправятся в Кемерово, где состоятся матчи первого этапа Кубка России. В Иркутск бело-синие вернутся 28 сентября.