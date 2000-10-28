"Ермак" провел первый матч сезона на домашнем льду 14:49, 07 сентября 2018 г.



"Ермак" проиграл "Тамбову" в первом матче сезона Высшей хоккейной лиги. Игра прошла на домашнем льду ангарчан. Счет на 32 секунде открыли гости. Еще через полминуты хозяева ответили голом. Во втором и третьем периоде цифры на табло были равными. Дополнительное время также не помогло определить победителя. Но в серии затянувшихся буллитов гости оказались удачливее. Счет 4:5.

Следующую игру "Ермак" проведет 8 сентября с хоккейным клубом "Саров" из Нижегородской области. А 10 сентября соперником ангарчан станет "Рязань".