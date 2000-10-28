"Аистенок" открывает сезон грандиозной премьерой по А. Вамилову 14:46, 07 сентября 2018 г.



Грандиозной премьерой сегодня открывает 84-ый сезон театр "Аистёнок". Спектакль по пьесе Александра Вампилова "Утиная охота" в Иркутске поставил главный режиссёр государственного театра кукол имени Образцова Борис Константинов. Это первая в мире кукольная постановка по Вампилову. Её второе название - "Сны Зилова". Для театра это эксперимент, который, судя по реакции зрителей на предпремьерных показах, удался.

Билетов на сегодняшний спектакль в кассах уже нет, но увидеть "Утиную охоту" можно будет в октябре. В планах у "Аистёнка" на новый сезон также первый в Иркутске теневой спектакль "Иван Царевич и Василиса", постановка "Приключения Буратино" и новогодняя премьера "Умка".