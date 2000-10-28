Региональный проект "Помощь детям, нуждающимся в особой поддержке" начнет работать в Иркутской области 14:45, 07 сентября 2018 г.



Бесплатные лекарства, денежные выплаты и даже лечение в других регионах России. Теперь все это для жителей Иркутской области доступно . Региональный проект «Помощь детям, нуждающимся в особой поддержке» начнет работать в Иркутской области с 2019 года. На встрече с пациентами Иркутского реабилитационного центра эту новость озвучил глава региона Сергей Левченко.

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"Дети совершенно по-другому рисовали, вот так. А потом, когда прошли 20 процедур на этом аппарате, можно в динамике посмотреть. - Можете массово художников делать? - Да, можем художников делать". Делать массово людей с большими возможностями из тех, кто изначально был лишен возможностей в принципе. Над реабилитацией детей и подростков со сложными физическими и психологическими отклонениями ежедневно работает около 300 специалистов в этих стенах. Подход комплексный: диагностика, медико-социальная и психологическая адаптация для онкобольных и пациентов с ДЦП. Высококлассные специалисты при помощи знаний, рук и новейших технических средств исправляют природные ошибки. Но все же, по словам работников Иркутского реабилитационного центра, главное для маленьких пациентов - внимание и теплота сердца.

В гости к работникам и пациентам этого реабилитационного центра приехал губернатор региона Сергей Левченко и комиссия из профильного министерства. Оценили работу учреждения. Выслушали просьбы и предложения. Поговорили и с родителями детей, которых здесь поставили на ноги. "За время реабилитации у нас такие изменения. Мы можем показать. У меня ребенок не ходил, а сейчас вот".

Приехали гости с хорошими новостями. Речь идет о денежных выплатах семьям, воспитывающим детей-инвалидов с такими заболеваниями, как злокачественные образования, болезни крови, ДЦП и другие . А также помощь в приобретении лекарственных препаратов и доставке пациентов на лечение в другие регионы страны. "Эта помощь оказывается бесплатно, но, как вы понимаете, добраться до Москвы три раза в год очень трудно. Поэтому мы будем помогать, брать на себя оплату этой дороги, самих детей и их сопровождающих", - говорит Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

"Я уже 20 лет руковожу этим центром. И очень много, более 36000 детей прошло реабилитацию. Мы работали с семьями этих детей. И это проблема, когда нужно собирать еще и деньги на дорогу", - делится Татьяна Семейкина, директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, г.Иркутск.

Глава уже региона дал поручение усилить меры социальной поддержки по нескольким направлениям до 2019 года. В Иркутской области проживает более 12 тысяч детей-инвалидов, из них 248 имеют злокачественные образования и болезни крови, 1761 ребенок страдает ДЦП и другими паралитическими синдромами.