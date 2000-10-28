Станции юных натуралистов Иркутска исполнилось 60 лет 20:04, 06 сентября 2018 г.



Юннатка отмечает юбилей. Станции юных натуралистов Иркутска исполнилось 60. Сейчас в детской организации по разным направлениям занимаются 1700 детей. На их попечении более 150 видов растений, в том числе экзотических. При поддержке иркутской мэрии в этом году для юннатки впервые приобрели садовый минитрактор. Установили новые теплицы и парники, детский игровой комплекс и спортивные тренажеры.

Сегодня с праздником натуралистов поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Глава города подарил любителям природы сертификат на 200 тысяч рублей. Деньги понадобятся для участия юннатов во всевозможных выставках, фестивалях и конкурсах. "Любовь к природе, понимание того, как растет то или иное деревце, цветочки, откуда берутся огурцы и помидоры, ягоды. Правда ли, что они растут в магазине? Или можно все-таки своими руками приобщиться, сорвать, вырастить, поливать. Вот это здорово, это очень важно и необходимо", - говорит Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

А еще весной этого года в честь юбилея натуралисты высадили на территории станции абрикосовую аллею. 60 саженцев хорошо прижились, за ними ухаживают педагоги и школьники.