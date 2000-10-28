Конкурс на лучшую концепцию застройки Цесовской набережной объявили в Иркутске 20:00, 06 сентября 2018 г.



Цесовскую набережную Иркутска ждет преображение. Мэрия объявила конкурс на концепцию застройки улицы. Каким этот участок набережной был раньше и каким станет в ближайшие годы?

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Улица, с которой все начиналось. История современной набережной Иркутска зародилась в конце 17 века. Её застраивали, расширяли... За сотни лет она претерпела множество изменений. Но всегда оставалась любимым местом для местных жителей и гостей города. Только со второй половины 18 века на берегу начали появляться первые каменные дома. Еще спустя сто лет на всем протяжении возвели подпорную стену и парапеты. На три части набережную Иркутска разделили в 1940 году. С одной стороны появилась Вузовская набережная, ныне бульвар Гагарина. В другой - Нижняя. А посередине - от моста до ЦЭС, а позднее ТЭЦ-2 - появилась Цэсовская набережная. По незастроенной стороне улицы было много причалов, к которым приставали суда. Здесь же находился речной вокзал.

Именно для этого участка набережной в истории Иркутска вновь наступает время перемен. В Иркутске объявили конкурс на лучшую концепцию застройки Цесовской набережной. От конкурсантов ждут необычных вариантов использования территории бывшей чаеразвесочной фабрики и Курбатовских бань. В остальном - умеренная жилая застройка, детский сад на 110 мест, поликлиника, парковки и остановки общественного транспорта. "Независимые эксперты работали и отрегулировали высоту застройки, как предельно максимальную, 33 метра. То есть в правилах землепользования еще такая ступенчатая этажность. То есть, застройка, скорее всего, будет, как правило, не превышать восемь этажей", - говорит Сергей Александров, главный архитектор Иркутска.

Прием заявок продолжится два месяца, конкурсные процедуры завершат до конца этого года. После изменения внесут в главный документ - градостроительный план города.