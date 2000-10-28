В Зиме водитель попытался скрыться от ГИБДД с 40 килограммами наркотиков 19:54, 06 сентября 2018 г.



40 килограммов наркотиков изъяли у автомобилиста сотрудники ГИБДД в Зиме. Во время ночного дежурства полицейские обратили внимание на машину ВАЗ, водитель которой внезапно выключил фары и попытался скрыться. После непродолжительной погони отечественный автомобиль блокировали. При досмотре в салоне сотрудники Госавтоинспекции обнаружили семь мешков растительной массы.

Экспертиза показала, что это марихуана, которой в машине у 19-летнего зиминца было 40 килограммов. Подозреваемый рассказал, что заготовил её для личного применения. Возбуждено уголовное дело.