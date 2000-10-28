У "Иркута" новый легионер - баскетболист из США 19:51, 06 сентября 2018 г.



В баскетбольной команде «Иркут» появился легионер из США. Это Кэлил Дьюкс, который ранее играл в команде "Университет Ниагара". Перед стартом нового сезона Суперлиги-1 оранжево-черные подписали годовой контракт с 23-летним разыгрывающим. Для команды это отличное приобретение.

В двух предыдущих сезонах Кэлил Дьюкс набрал 1202 очка и отдал 244 результативные передачи. Сейчас "Иркут" на сборах в Сербии, там состоятся товарищеские игры с российскими клубами и с сербскими командами. Подготовка к сезону идет полным ходом. Уже 8 октября оранжево-черные сыграют на домашнем паркете с командой "Урал" из Екатеринбурга.